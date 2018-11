Pank: paroolikaartide kuritarvitamisi pole kordagi ette tulnud 

Ede Raagmets, Swedbanki klienditeenuste juht: Paroolikaartide ja teiste isiku tuvastamise vahendite kuritarvitamisega seotud juhtumeid ei ole ette tulnud. Tegemist on pigem võimaliku riskiga ning see on ka põhjus, miks uus seadusandlus kehtestab isiku tuvastamise vahenditele üha karmimaid nõudmisi. See, et väärkasutamise juhtumeid ei ole varem aset leidnud, ei välista nende juhtumist tulevikus. Klientide turvalisuse tagamine on panga jaoks esmatähtis ülesanne ning peame tegutsema selle nimel, et riske ennetada.