Poliitikaguru: valimiste tulemused maksavad Trumpile presidendikampaania ajal kätte 

Poliitikaekspert on veendunud, et vahevalimiste tulemused on 2020 presidendivalimiste vaates Trumpi jaoks halvad uudiseid, sest kaotati demokraatidele tagasi Kesk-Lääne tööstuskeskuste eeslinnad.

Valimised tõid Kaju sõnul esile süveneva trendi, et vabariiklaste tugialad on maal, demokraatide omad linnades. Samuti leidis kinnitust, et nö kultuuriküsimused on määravad ning haridus on poliitilise eelistuse kujundamisel peamine. "Demokraadid võitsid sel korral bakalaureusekraadiga või haritumate seas 22 protsendilise vahega vabariiklasi, kes võitsid valge hariduseta mehe hääle taas."