SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Emil Rutiku! Kadri Mustjõgi , täna, 14:49

LAURA OKS

Täna tähistab oma sünnipäeva Eesti saatejuht, meelelahutaja ja poliitik Emil Rutiku. Emil Rutiku on sündinud 1963.aastal ning tähistab täna oma 55.aasta juubelit. Emil on olnud Vabaerakonna liige ning praegu on ta Kuusalu vallavolikogu liige. Emil Rutiku on bändi Compromise Blue laulja ning just sel aastal tähistab bänd oma 30.juubelit.