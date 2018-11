"Viimati valimas käisid?" uurib TAI suhtlusrobot Abot sinu käest. Kui vastad jaatavalt, siis teatab programm sulle vastu, et oled tubli inimene. Siis ta uurib, kas jäid tulemusega rahule, ent ei soovi vastust teada. Veel teeb ta sulle paar komplimenti, aga seejärel Aboti suhtumine muutub. Ta hakkab jaurama, et sulle ikka joomine ei sobi.

Kliiniline psühholoog Kariina Laas usub, et leevendust pakkuvaid lahendusi justkui teatakse, kuid kahjuks lähevad üldtuntud ja kohati triviaalsed võtted inimestel sobival hetkel lihtsalt meelest ära. "Selle asemel aga haaratakse liiga tihti klaasikese alkoholi järele, andmata enesele aru, et sealt võib alguse saada hoopis suurem probleem. ABOT on lõbus kaaslane, „kes“ võib alguses näida vaid naiivse naljana, kuid selle väljatöötamise taga on rahvusvaheline kogemus,“ sõnab ta.

Kuid ikkagi – mida Abot sinuga räägib ja kas see töötab? Esimese asjana küsib ta, kas soovin rääkida eesti või vene keeles. Ja pärib, mis murega ma praegu silmitsi seisam. Annan talle teada, et mind piinab üksindus.

Abot pakub välja, et lõbustab mind ja hakkab rääkima anekdoote, mis on sellised hästi neutraalsed Juku-tüüpi naljad. Mitte midagi erilist.

Ja siis hakkab ta rääkima valimistest ja kas ma ikka valimas käisin ning kas jäin ka tulemusega rahule. Kui vastan, et ei jäänud, siis tunnistab Abot, et ega ta tegelikult poliitikast rääkida ei oska. Ta hakkab tegema mulle komplimente, rääkima ilmast ja sellest, mis ta Vikipeediast luges.

See on kõik selline tore sisutühi vestlus, seni kuni ta lendab mulle näkku, et joomine ikka ei sobi mulle. Aga ega ta väga ei põhjenda, miks ta nii arvab. Ja veidi aega pärast seda teatab Abot mulle, et ega tal sellel üksinduse teemal minuga rohkem rääkida ei ole ja suunab mu tagasi pealehele, et saaksin valida mõne muu probleemi.