Spice Girlsi väitel ühineb Victoria Beckham siiski bändiga 

Nüüd aga on Melanie Brown ehk Mel B väitnud, et Posh Spice'i saab siiski vähemalt ühel kontserdil näha.

Kui lauljataridelt päriti Heart Radio intervjuus, mis tunne on ilma viienda liikmeta esineda, ütles Melanie Chisholm ehk Mel C: "Päris karm, sest mõistagi on Victorial bändis tähtis roll."

Kuna Wembley staadioni kontsert on välja kuulutatud 15. juuniks, on võimalik, et Meli keel vääratas - kuid ehk on tõesti lisatud üks šõu ka Posh Spice Victoria auks.