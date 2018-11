Ekspert: kui valimised olid referendum Trumpile, siis tulemust sel polnud  

Milliseks hindate nende valimiste mõju USA poliitikale järgmisel kahel aastal?

See oleneb eelkõige sellest, mida vabariiklased ja demokraadid valimistulemustest välja loevad.

Kas vabariiklased järeldavad sellest, et nad senatis kohti juurde said ja hoidsid väga olulisi kuberneride kohti, et nad on õigel teel ja kõik on hästi?

Demokraatide puhul on huvitav, et mitut nende nö superstaari ei saatnud soovitud edu. Kas see tähendab, et erakonnas toimub verevahetus ja valitakse uued superstaarid?

Veel tasub välja tuua, et valima tuli rohkem naisi ja noori. See annab kindlasti märku, et vajadusel need grupid saavad mõjutada valimistulemusi.

Mitmel pool väideti, et vahevalimised on just kui referendum Donald Trumpile. Mida sellest arvata?

Enne eeldati tõesti, et sellest kujuneb referendum Trumpile.