TMZ: Angelina ja Bradi kohtumadin läheb detsembri algul lahti 

TMZ.comi andmeil algab "Härra ja proua Smithi" võtetel armunud paari kohtuprotsess 4. detsembril. Väidetavalt nõuab Angelina laste ainuhooldusõigust, kuid Brad soovib, et hooldusõigus jaguneks pooleks.

Pitti ja Jolie kuuest lapsest vanim on 17aastane Maddox. Järgnevad Pax (14) ja Zahara (13) - kõik kolm on adopteeritud. Ekskaasadel on kolm bioloogilist järeltulijat: 12aastane tütar Shiloh ja kaksikud Knox ja Vivienne (10).