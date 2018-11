Rekord jäi sündimata! „Eesti laulule“ esitati tänavu 216 lugu  

Tomi on Õhtulehele rääkinud, et rekord pole eesmärk omaette ning tänavu otsustati lauludele kehtestada osalemistasu, et vältida nii-öelda suvalise materjali saatmist, ning tõsta seeläbi konkursi kvaliteeti. „Loodame, et inimesed mõtlevad seepärast enne saatmist, mitte, et „Ah, teeme mingi suvalise asja ja saadame.“ Ja siis peabki eelžürii kuulama 300 lugu, millest 200 on kuulatavad,“ põhjendas Tomi, kes on varasematelt žüriiliikmetelt kuulnud, et konkursile on saadetud ikka igasugust materjali. „Tegelikult on ükskõik milline konkurss maailmas tasuline.“ Tomi prioriteet on see, et „Eesti laul“ oleks hea muusika saade. „Kui osalevad inimesed on nõus pangalingi kaudu seda raha maksma, siis ma eeldan, et kvaliteet ka tõuseb.“