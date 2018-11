Juuksespets: prints Harry on varsti sama kiilas kui William! 

Juuste siirdamisele spetsialiseerunud Manchesteri ilukirurg Asim Shahmalak nendib prints Harry värskeid fotojäädvustusi vaadates, et tema juuksed hõrenevad sama kiiresti kui vanemal vennal Williamil. Ka nende isa Charles ja vanaisa Philip on langenud samasuguse kiilanemise ohvriks.

Dr Shahmalak, kelle klientide hulka kuulub näiteks briti telestaar Calum Best, nendib, et õnnelikus püsisuhtes mehed ei pinguta enam samaväärselt vallaliste sookaaslastega, varjamaks pealae kiilanemist. Ta kiidab Harryt, et too pole erinevalt vutikuulsus David Beckhamist üritanud juustekadu värviga maskeerida.