ÕL VIDEO JA FOTOD | Rae valla õuduste bussipeatus kaotatakse, lapsed peavad hakkama jalgsi koolis käima 

Rae vallas Jüri-Assaku maanteel asuv Jüri kiriku bussipeatus on kohalike sõnul surmalõks, mis ootab oma esimest ohvrit. Vald ja ühistranspordikeskus on viimaks otsustanud peatuse just nimelt ohutuse mõttes eemaldada, ent see tekitab uue probleem – lähedalasuva uuselamurajooni lapsed peavad hakkama jala koolis käima.