Ekspert: demokraadid teevad Trumpi elu keeruliseks, ilmselt hakatakse kontrollima tema maksuajalugu 

Seda on raske öelda. Vabariiklastel on praegu pikaajaline ja nö sisseehitatud eelis. Näiteks valimisringkonnad on nende jaotatud ja see kindlasti hakkab mõjuma aastatel 2020 kuni 2030.

2020. presidendivalimis on raske kommenteerida, sest mitu demokraatide tõusvat tähte kaotas. Näiteks Andrew Gillum Floridas ja Beto O'Rourke Texases. Aga nemad poleks ilmselt kandideerinud, vaid ikka need, kellest viimased paar aastat on räägitud: Kamala Harris, Joe Bieden, Cory Booker.

Ma arvan, et vabariiklaste hea tulemus senatis tähendab, et demokraatidel on raskem seal ülekaalu saada. Esindajatekoja ja presidendi kohta on raske ennustada. Esindajatekoja võitmine on üldiselt kergem neil, kes on juba ametis. See šanss on pigem demokraatidel.