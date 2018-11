Ajakiri Billboard kuulutas Ariana Grande aasta naiseks 

Grande saab auhinna kätte 6. detsembril New Yorgis Billboardi galal "Women in Music" ("Naised muusikas"), mida ajakiri korraldab juba 13. korda. Varasemate laureaatide seas on New York Posti teatel lauljatari ametiõed Taylor Swift, Lady Gaga, Madonna ja Selena Gomez.