Demi Lovato on pärast võõrutusravi sotsiaalmeedias tagasi 

26aastane lauljatar avaldas hääletusurni juures poseeritud foto ning utsitas oma poolehoidjaid tema eeskuju järgima. "Olen nii tänulik, et jõudsin hääletamise ajaks koju!" kirjutas mitu kuud ravil olnud endine lapstäht. "Üks hääl võib kõike muuta, nii et kandke hoolt, et teie häält kuuldaks - minge nüüd hääletama!!!!"