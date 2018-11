Kas Nublu soovis MyHits Awardsil esinemise eest 15 000 eurot? 

Eesti Ekspress kirjutab, et muusikaringkondades sahistatakse, et räppar ei esinenud auhindade jagamisel, kuna soovis esinemise eest 15 000 eurot.

Kroonika kirjutas teisipäeval, et tegelik põhjus, miks Nublut üritusel ei olnud, on aga sootuks lihtsam: Nublu ei viibinud ürituse ajal üldse Eestis. Aasta artisti auhinna võttis tema eest vastu muusik Jaan Pehk, peas suusaprillid ja kapuuts. Klaasikunstnik Kateriin Rikkeni käe all valminud klaasist, lampidest ja kivist loodud Hit of The Year auhinna tõi lavalt ära aga näitleja Kristjan Lüüs.