GALERII | Elektrita pole e-riiki: põleng alajaamas peatas PRIA töö 

Tund aega pärast häire saamist seisid Tähe tänav 4 maja alumiste korruste kõik aknad ristseliti lahti, samamoodi ka uksed. Kärsahaisu oli tunda päris kaugele ja elektrimeestel käis kiire arupidamine, mida edasi teha. Osa majas töötavaid inimesi seisis nõutult maja trepil, üks neist arvas, et täna tuleb siin ilma elektrita läbi ajada.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik ütleb, et kuna vooluta on ka PRIA arvutiserver, siis ei saa PRIA elektroonilisi teenuseid kasutada ja tummaks jääb ka nende infotelefon. PRIA töötajatelgi on võimalus teha ainult sellist tööd, mis ei nõua arvutivõrgu olemasolu.