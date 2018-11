Anna Hints: Elu ongi justkui jää peal kõndimine - iga hetk võib murduda 

Filmiringkonnas on tegemist kauaoodatud filmiga, millest on räägitud pikalt ning mis on võitnud aastaga 11 auhinda. Lavastaja valgustas, et lühifilm "Jää" käsitleb seda, kui habras on elu ja kui väärtuslik on iga hetk. Hints rääkis, filmi on ta põiminud ka enda suhte oma isaga. ""Jää" on metafoor. Elu ongi justkui jää peal kõndimine. Me arvame, et see kannab, aga iga hetk võib see murduda. Kui me seda päriselt tajuksime ja mõteskasime, siis paljud tülid ja konfliktid jääksid ära," rääkis Hints.

Lavastaja meenutas üht juhtumit festivalil, kui tema juurde tuli üks härra, ning teatas pisarsilmil, et ta ei ole ammu oma lapsega rääkinud ja pärast filmi otsustas ta talle helistada. "See oli nagu Oscari võit. Et see film suutis kellegi reaalsust muuta ja liigutas kedagi," lausus Hints.

Hints rääkis, et "nägemuse" isaliinist ja jääväljast sai ta unenäost. "Usaldan väga oma intuitsiooni ja unenäod on mulle väga tähtsad," ütleb ta. Parasjagu oli Anna tegelenud just enda isaliiniga. "Mulle tundub, et kunst peab alati olema aus ja aus see saab olla siis, kui see sind sügavalt läbib."

Lavastaja räägib, et kuigi 2015. aasta magistrikursusel BFMis oli ta vaid pool aastat, siis film tuli nii-öelda temaga kaasa. "Uskusin sellesse stenaariumisse ja loosse, ning ei tahtnud, et see pelgalt tudengi filmiks jääks," rääkis lavastaja.

Filmiga seoses on lavastaja ka palju reisinud ning ka toetajad filmile saanud. European short pitch´i saatis Hints dokumentaalfilmi stenaariumi, kus see välja valiti. Pärast mida esitles noor lavastaja enda ideid Luksemburgis sealsetele produtsentidele ning võitis postproduktsiooni auhinna 10 000 euro väärtuses. Hints rääkis, et heli on filmile sündinud Pariisis ühes helistuudios.

Tänu dokumentaalfilmi edule on Anna saanud ka koostööpakkumisi ning hetkel on tal käsil täispikk dokumentaalfilm, mis käsitleb suitsusauna ja naiste lugusid. Suitsusaun on naise sõnul kui portaal ja maagiline paik, mida tunnetas Võrus kasvanud naine juba lapsena.

Lühifilmis "Jää" teeb kaasa Mait Malmsten ja Indrek Ojari poeg Aksel. Filmivõtted tehti Põhja Soomes.