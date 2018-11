VIDEO | Pepumissi valimistel läks kismaks: "Ainult minul on ehtne tagumik!" 

The Suni teatel valiti Brasiilias Bumbumi-nimelist pepumissi viimast korda. Võistlusel osales 15 kurvikat kaunitari. Kuid ajaloolist finaali jääb märkima inetu intsident: üks neiu ei suutnud tiitlist ilmajäämisega leppida ja tungis võitjale kallale.

Ihaldusväärse Miss Bumbumi tiitli võitis São Paulos peetud galal 31aastane Ellen Santana. Kuid pepumiss langes kadeda konkurendi rünnaku ohvriks - Aline Uva (27), kes kolmele auhinnalisele kohale ei pääsenud, tormas äkki lavale ning rebis Ellenilt võitjalindi ja sättis selle endale ümber. Roosades bikiinides Aline kuulutas, et ainult temal enesel on ehtne tagumik - kõik teised võitlejad on tema sõnul lasknud oma ahtrit suurendada.