Tomi Rahula: „Eesti laulule“ esitati lugusid viies keeles, poolfinaalid toimuvad Tartus 

Hetkel mees esitatud lugude numbrit ei avalda. See selgub õhtul „Ringvaates“ ning päeva jooksul saavad kõik erinevates „Eesti laulu“ kanalites ennustada, kui palju lugusid esitati. Sel aastal on ka väike uuendus – lugude esitamise eest pidi raha maksma. Eestikeelne lugu maksis 25 eurot, võõrkeelne lugu 50 eurot. „Summa, mis lugude esitamisest tuli on 8100 eurot,“ paljastab Tomi. See teeb 162 võõrkeelset või 324 eestikeelset laulu. „Lugusid tuli normaalselt,“ kinnitab Tomi.

Tomi ei pannud enda jaoks mingit piiri, et kui alla selle lugusid tuleb, siis on tema jaoks tegu läbikukkumisega. „Ma ei kartnud, et lugusid ei tule nii palju, et poolfinaalid jääks pidamata. See ei ole loogiline. Inimesed ikka soovivad osa võtta. Heliloojaid ja artiste on ju palju, „Eesti laul“ on hea väljund nii uutele kui vanadele.

Nagu ikka, saadeti ka sel korral lugusid kõige rohkem just viimasel hetkel. „Viimasel tunnil jooksis server isegi korraks umbe - nii 10-15 minutiks-, inimesed hakkasid juba meile saatma, et ei saa lugusid laadida,“ ütleb Tomi. Probleem lahendati kiiresti. „Inimestel on ikka tendents kõiki asju viimasele minutile jätta,“ naerab ta. „24 tundi enne tähtaega oli saadetud umbes veerand lugudest. Kõik tulevad ikka viimasel päeval ja tunnil.“

Nüüd on ka teada, kus peetakse 31. jaanuaril ja 2. veebruaril poolfinaalid – Tartus, Tartu ülikooli uues spordihoones. „Suures pildis on malli võetud suurest Eurovisionist, kus finalistid selguvad kolme päeva jooksul. Ma arvan, et on kihvt, kui oleme ühes kohas,“ ütleb Tomi. Ühel nädalal poolfinaalide pidamise taga on lisaks muudele põhjustele muidugi ka rahaline. „Kuna Tallinnast võistluse välja viimine ei ole väga odav, siis pole ühes kohas poolfinaalide tegemine nii kulukas. See oli üks põhjus,“ ütleb Rahula. Muidugi ei välista ta, et tulevikus peetakse „Eesti laulu“ Pärnus, Narvas, Viljandis või Jõhvis.