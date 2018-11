Reedel avatava T1 arendaja: Eestis on kaubanduskeskustele ruumi küll! 

„Peaksite mõistma, et kui räägime keskusest, siis on meil seal tegelikult üle 200 ehitusplatsi. Kõik ei ava koos, aga oleme õnnelikud nende üle, kes meiega alguses on,” selgitas Michelozzi Ärilehes. Ta ütles, et töö algab tegelikult alles nüüd ning osa magusaid pindu on meelega tühjaks jäetud, et pärast avamist tuleksid olulised brändid end ise pakkuma.