ÕL USAs | Demokraadid võitsid lahinguid, kuid „sinise laine“ suur võit jäi tulemata 

Õhus olid jutud sellest, et presidenti võinuks ametist eemaldada. See vajaks lihtsat häälteenamust Kongressi esindajatekojas, kuid seejärel hääletaks selle üle senat, kus tarvis kaht kolmandikku poolthäältest. Demokraadid oleksid vajanud märkimisväärset võitu mõlemas, lisaks veel mõnede vabariiklaste toetust senatis.

Kuid paistab, et seda ei juhtu. Ennustatud n-ö sinist lainet (sinine on demokraatide värv, punane vabariiklaste) ei tule ja kella üheteistkümne paiku hilisõhtul on selge, et senat jääb vabariiklaste taktikepi järgi juhtida. Vabadest kubernerikohtadest läks vabariiklastele 21, demokraatidele 16. Tegemist ei ole tingimata kaotustega selles mõttes, et demokraatidel õnnestus endale napsata nii mõnigi enne vabariiklaste suure enamuse käes olnud koht.