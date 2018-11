Elu Maire Aunaste võib ühel hetkel naerda ja sekundi pärast nutta Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga:

HEA AJAKIRJANIK: „Maire näeb, ta tunneb, saab aru, mõistab ja oskab ennast väljendada. Tema võime olla nii sõnas kui ka kirjapildis vaimukas ja sisuline on ikkagi tähelepanuväärne,“ iseloomustab Vahur Kersna kolleegi. Hendrik Osula/ Ekspress Meedia

„Maire Aunastel on nii tundlik närv, et tal on nutt ja naer ühel levelil: ta võib ühel hetkel südamest naerda ja sekundi pärast näha või kuulda midagi, mis paneb ta siiralt ja suurte pisaratega nutma,“ iseloomustab tänast sünnipäevalast Maire Radsin, pikki aastaid Maire Aunastega koos töötanud režissöör.