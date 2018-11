Helilooja Tõnu Kõrvits: ma ei saaks muusikat teha, kui ma oleks alati õnnelik 

Tõnu Kõrvits on üks mängitumaid Eesti heliloojaid, kes ei ava end just sageli, inimesena eelistab ta alati jääda pigem varju. Tema isikut ja muusikat kannab saladus, millest osasaamine on mõeldud neile, kes vaatavad sõnade taha, unustavad end kuulama ning lasevad Tõnu loodud helidel end kaasa viia müstilisele ja poeetilisele teekonnale, mille lõppedes on kõigis midagi muutunud.

Filmis tunnistab Tõnu Kõrvits, et ei saaks muusikat luua, kui ta oleks koguaeg õnnelik. Samas tunneb, et kirjutamiseks vajalik melanhoolia asendub loomise protsessis rõõmutundega. "Aga kauaks seda rõõmu ikka on," möönab ta siiski.

Dokfilmi "Lageda laulud. Tõnu Kõrvits" esilinastus Heiko Kruusi

Dokumentaalfilm "Tõnu Kõrvits. Lageda laulud" on oma nime saanud helilooja samanimelisest kooritsüklist, mille aluseks on Emily Brontë pea gootilikult tume poeesia, mis kannab endas õrnu looduskujunditesse tõlgitud hingeseisundeid. Tõnu "Lageda laulud" on olnud Amazoni edetabelis enimmüüdud klassikaplaat.

Tõnu Kõrvitsat iseloomustavad sõbrad ja tuttavad nagu Doris Kareva, Tõnis Kõrvits, Mark Raidpere, Kersti Kaljulaid, Gunnar Männik, Rein Ränk, Tiit Käit, Virve Liitvee.

