„Ülejäänud Spice Girls peab Victoria Beckhamit reeturiks.“  

Spice Girls tuli kokku 1994. aastal Londonis. Kaks aastat hiljem ilmunud debüütsingel „Wannabe“ jõudis edetabeli tippu lausa 37 riigis. 1998. aastal lahkus bändist Geri Halliwell, soovides keskenduda soolokarjäärile. 2000. aastal läks Spice Girls laiali, kuid seitse aastat hiljem sündinud comeback oli vägev: maailmaturnee „The Return of the Spice Girls“ esimese Londoni kontserdi piletid müüdi 38 sekundiga välja. 2008 mindi taas laiali, kuid 2012. aastal rõõmustas särav viisik oma fänne esinemisega Londoni suveolümpia lõputseremoonial. Sestsaadik on Spice Girlsi arvukad fännid lootnud uut taasühinemist.