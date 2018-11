Reformierakonnaga liitunud Šmigun-Vähi: sõbrad ütlesid, et sul on paks nahk, mine ja tee 

"Kunagi kui sporti veel tegin, siis tuli soovijaid [erakondi] uksest ja aknast sisse. Kui lõpetasin karjääri, siis ütlesin, et ma pole veel valmis. Läksin Tartu Ülikooli majandusteaduskonda õppima ja see arendas mu silmaringi väga. Paaril viimasel aastal hakkasid sõbrad agaütlema, et sul on head ideed ja mõtted. Sul on paks nahk peal, mine ja tee," selgitas endine suusataja, mis teda poliitikasse lükkas.

"Kõige hullem oli see, et mõlemas erakonnas on fantastilised inimesed. Lõpuks kõik läks selle peale, mida minu süda tunneb ja selleks oli Reformierakond. Näen, et mul on nendega ühine mõte, meil on sarnane maailmavaade," sõnas Šmigun-Vähi, kes kandideerib Tallinna Kesklinnas.