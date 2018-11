Järeleaitamistund: kõik, mida on vaja teada kogumispensioni teisest sambast 

Esimesed kogupaugud on juba tehtud – kogumispensioni teine sammas peab kaduma! (IRL). Mida pakuvad vastu oponendid, on juba kas selgumas või selgub lähiajal. Enne lahmivaid kampaanialahinguid alustagem siiski põgusast järeleaitamistunnist: mis on mis, mis peaks kaduma või säilima ja miks?