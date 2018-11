VIDEO | Reidi tee ehitusel leiti 630 suurtükimürsku 

"Mürsud on sellises seisus, et iseenesest nad pauku ei tee, kui keegi ei torgi. Aga kui näppima minna, siis tõenäoliselt teevad, sest lõhkeaine on sees, sütikud on küljes ja võiks öelda, et aeg on teinud oma töö ja nad on üsna halvas seisus," seletas Taalmann.

"Selle kohta ütlen niimoodi, et eks ta tõesti väike ime on, aga eks see tuleb sellest, et tõenäoliselt ei ole õige koha peale juhtunud," kommenteeris Taalmann asjaolu, et veel ei ole ehitusel pauku käinud. "Nii et siiamaani on hästi läinud. Tõenäoliselt päris nende vaiade all päris pole lõhkekeha olnud."