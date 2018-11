VIDEO | Tallinnas Viru peatuses on sagenenud valetaksode ohvriks langemine 

"See probleem on ikka alati nendes kohtades, kus on nõudlus ja kuumad kohad ja on kahtlemata see vanalinna piirkond. Seal me täheldame väga Tulikaga sarnaseid autosid liikumas, kelle hinnad ei ole päris samad, mis on Tulika taksol," selgitas Tulika Takso AS-i juht Mati Saar.