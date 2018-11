Eesti uudised Tulekahjus hukkunud mees oli varem üle elanud jopepõlengu Arvo Uustalu , täna, 19:25 Jaga:

AKNA ALL: Põlenud korteri tühjade aknaaukude all vedelesid eile söestunud ja tahmunud asjad. Aldo Luud

„Mihkli suitsuandur on mitu korda üüranud ja seda oli kuulda isegi majast kaugele. Kus tal nüüd siis see andur oli?“ ei mõista ööl vastu eilset Tartu külje all Rahinges elu kaotanud mehe naaber.