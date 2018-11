Ameeriklased hääletasid oma tuleviku üle 

Mis, tõsi küll, ei tähenda, et USA julgeolekuorganisatsioonid poleks võtnud kasutusele ennetavaid meetmeid. Nende soovitusel sulges Facebook 30 ja Instagram 85 lehekülge, mida kahtlustati võltsteadete levitamises. Facebookis olid need prantsus- ja venekeelsed, Instagramis ingliskeelsed.

„USA ei talu välismaist sekkumist valimistesse, olgu selle taga siis Venemaa, Hiina, Iraan või mõne teine riik,“ teatasid julgeolekuorganisatsioonid oma ühisavalduses. „Oleme täheldanud, et ameeriklaste seas jätkatakse segaduse külvamist ja püütakse muuta valijate meelsust.“

Valimisteks kulus hirmpalju raha

Ühendriikides vahetub neil valimistel 35 senaatorit ja kõik 435 Kongressi esindajatekoja liiget. 36 osariigis valitakse kubernere, samuti on arvukalt kohalike esindusorganite valimisi. Kõik see nõuab muidugi palju raha – selleks, et korraldada edukat kampaaniat. Demokraadid said ainuüksi esindajatekoja valimisteks annetajailt 649 miljonit dollarit, vabariiklased üle poole vähem – vaid 312 miljonit.

Kuigi peamine intriig on selles, kas demokraadid suudavad saavutada enamuse esindajatekojas, teavad tegelikult kõik ameeriklased, millest tegelikult jutt käib. Kas rahvas on president Trumpi tegevusega rahul või mitte ja kas demokraadid saavad alustada protsessi tema ametist tagandamiseks? Teisisõnu: ameeriklased hääletasid eile oma tuleviku üle. Kas Trumpiga või Trumpita.

See, et presidendi Twitteri-säutse jälgib 55 miljonit inimest, ei tähenda veel midagi, sest küsitlused on näidanud tema üliväikest populaarsust.

Poliitikaennustajad on öelnud, et demokraatid võidavad senisele lisaks 23, võimalik, et isegi 38 kohta, kuid Senati enda kätte saamisest jääb neil kaks kohta puudu. Tegelikult on ennustada võrdlemisi lihtne: traditsiooniliselt ongi vahevalimistel just esindajatekojas enamust omav partei vahetunud.