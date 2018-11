MAAILMA SEKSIKAIM MEES: "Küll mu ema alles tunneb uhkust mu üle!" 

Telesarjadest „The Wire“ ja „Luther“ ning „Thori“ filmidest tuntud mustanahaline staar ei varja, et ajakirja People tiitel on talle meeldiv üllatus. „Egole mõjub see tõesti upitavalt. Küll mu ema alles tunneb mu üle uhkust!“ Isa poolt Sierra Leone ja ema poolt Ghana päritolu Idris pihib, et koolipoisina oli ta väga pikk ja kõhn. „Ja mu nimi oli Idrissa Akuna Elba, eks ole. Minu kallal nokiti. Aga niipea, kui mulle vuntsid kasvasid, olin oma kandi kõige cool'im kutt.“ Tulevane superstaar käis Londonis poistekoolis ja oli kõva sportlane, kes hiilgas nii jalg- kui ka korvpallis, kriketis, hokis ja ragbis.

Elbal on seljataga kaks abielu – esimene kestis neli aastat, teine vaid neli kuud. Esimese abikaasa, taanlanna Kim Nørgaardiga on Idrisel 16aastane tütar Isan. Armusuhtest brititar Naiyana Garthiga on näitlejal nelja-aastane poeg Winston. Ajakirja People intervjuus kinnitab Idris, et laste sünd on olnud tema elu tipphetk. „Olen hästi nunnutav isa, kes kaisutab, musitab ja ütleb kogu aeg, et ma armastan sind. Tänavu veebruaris libistas Idris oma režissööridebüüdi „Yardi“ esilinastusel kihlasõrmuse sõrme praegusele kaaslannale, modell Sabrina Dhowre'ile (29).

VIDA PRESS

Kui Elba parajasti võtteil ei viibi (tal on käsil „Kiirete ja vihaste“ sõsarfilm „Hobbs & Shaw“, kus tema partner on varasem maailma seksikaim mees Dwayne Johnson alias The Rock), võib teda kohata Ibizal DJ-tööd tegemas või Tais kickbox'i harrastamas. Multimehel on ka isiklik rõivakollektsioon. „Igaüks võiks omaks võtta filosoofia, et homset ei pruugi tingimata tulla. Tegutse juba täna!“