Juhtkiri | Märka last ja tema hädas vanemaid  

Juhtunu oli seda markantsem, et vigastada saanud noormehe isa oli juba varem pöördunud lasteaia juhtkonna poole, viidates võimalikule ohule. Kuigi mitte keegi ei saa teada, mis antud juhul täpselt juhtus, viitab statistika, et aktiivsus- ja tähelepanuhäirete all kannatab kuni kaheksa protsenti Eesti lastest, ehk igas lasteaiarühmas või kooliklassis on üks või kaks sellist last.

On niigi selge, et neid ei saa koju saata, sest seaduse järgi on neil õigus käia elukohale lähimas lasteaias või koolis. Veelgi olulisem: kolmeaastast last pole mõtet toimunus süüdistada ja tema suunamine teise rühma või koju ei lahenda tegelikult probleemi.

Mingi lahendus pole ka lasteaiaõpetajate süüdistamine, sest nad askeldavad üksi 20 marakratiga. Iga mitme väikelapsega lapsevanem teab, mida tähendab juba kahe pisikese inimese samaaegne kantseldamine, kuid kui seda arvu korrutada veel kümnega?

Seega tuleb probleemi, miks lapsed ja lapsevanemad ning lasteaiad oma murega üksi jäävad, laiemalt vaadata. Tõenäoliselt oleks abi tugispetsialisti palkamisest, kes aktiivse lapse või lastega eraldi tegeleks, aga kui selliseid lapsi on igas rühmas, siis kust neid spetsialiste vajalikus koguses võtta, ammugi neile palka maksta? Õigus on lasteaiajuhil, et last peavad kasvatama eelõige lapsevanemad. Kui aga viimased ei näe järeltulija käitumises probleemi , seda enam, et lapsed võivad kodus ja mujal erinevalt käituda, siis on ka nende vajalikust abist ilma jäetud.