Jürgen Ligi: Pakosta diskrimineerib Laaneotsa sooliselt ja ealiselt

Jürgen Ligi, Reformierakond: Ants Laaneots on vana sõjamees, kes ka päriselt lahingutes osalenud ja teab võitlejatelt nõuda mehisust. Teiselt poolt on ta traditsiooniline džentelmen daamide ning lugupidav naiskaitseväelaste suhtes. On sooline ja ealine diskrimineerimine rünnata teda isikupära eest ja nõuda talt tsenseerijate ja normeerijate sõnastusi, otseselt solvav on võrdõigusvoliniku jutt kaitsevõime nõrgestamisest ja ahistamisest Ants Laaneotsa poolt.