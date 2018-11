ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | TÄNAVAKÜSITLUS: kes peaks saama otsustada kogumispensioni üle? Marvel Riik | video: Teet Malsroos , täna, 17:07 Jaga:

Tänavaküsitlus. Teet Malsroos

Õhtulehe tänavaküsitlusest selgus, et inimesed on valdavalt oma kogunemispensionis ehk II samba rahades pettunud. Ühtlasi oldi seisukohal, et inimestel võiks olla kogumispensioni II samba osas suurem sõnaõigus.