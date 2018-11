VÕIGAS LEID: Iraagis ajas ISIS tuhanded ohvrid massihaudadesse 

Pärast ISISe põgenemist on võimalik kokku lappida purunenud kodud ja logiseva infrastruktuuri, kuid mitte tuua tagasi neid, kelle elu terroristid võtsid. Viimasest annavad aimu hiljuti avastatud 202 massihauda Iraagis. ÜRO kogub surnute kohta andmeid, et nad tuvastada ning säilmed lähedastele tagastada. Säilib ka lootus, et ehk on võimalik kedagi mõrvade eest vastutusele võtta.