Toomas Alatalu | Riigireformijad sõidavad jälle rahvast üle 

Kui me hakkasime Euroopa Liitu minema, siis armastati rõhutada demokraatia Kopenhaageni kriteeriume (1993). Üks neist näeb ette regulaarseid valimisi ja võimu roteerumist, st võim kogu aeg värskeneb. Kui praegu lüüa Google'isse K. K, siis annab roteerumise printsiibi mainimist otsida, sest praktikas on ju paljudes riikides läbi löönud ühe ja sama seltskonna võimul püsimine. Hea, et Eestis on selle olulisust lõpuks adutud, ent abstraktsest isikuvabadusest karjumine iga uutmise puhul on meil samas nii suur, et on raske uskuda, et ettepanekust ka asja saab.

Rahvas on eemale tõrjutud

Abhaasia eestlase kodakondsuse lugu annab võimaluse veel ühe Eesti poliitika kujundamise kitsaskoha avamiseks. Avaliku vastuhaku põhjustas siinse riigikohtu halduskolleegiumi 2. märtsi otsus, mis sedastas, et kuna inimene ei pöördunud Eestisse ühe aasta jooksul pärast Tartu rahulepingu sõlmimist, siis kaotas ta õiguse Eesti kodakondsusele. See on saatus, selgitas kõrge kohtuhärra.

Tegelikult on see kohtuhärrade endi praak, sest vana lepingut lugedes tuleb ikkagi arvestada seda, kas sinna omal ajal kõik vajalikul määral kirja sai, lisaks seda, mis on hiljem maailmas juhtunud. Meie „sünnitunnistus“ ehk Tartu rahuleping oli Venemaale esimeseks väljapääsuks toonasest isolatsioonist ja kuna tegu oli miniriigi ja tõeliselt suure riigi suhtega, siis kirjutasid lepingu nemad.

Võrdsust näidati sellega, et kummagi riigi ümberasujatele anti võrdselt üks aasta aega. Mõistagi olnuks Eestil tark viidata teistele impeeriumist lahku löönud aladele (nagu näiteks Gruusia, mille tunnustamisest Entente'i riigid juba siis rääkisid), ent see ei tulnud kõne allagi. Ma ei usu, et iseseisva Gruusia demokraatliku vabariigi olemasolule oleks viidatud 1930ndatel, kui lahterdati optante, ent aastal 2018 tulnuks Eesti kohtunikel näidata selle fakti teadmist ja arvesse võtmist, selmet hõigata – see on saatus!

Aga samasugune mittehuvitumine ja naabruses toimuva ignoreerimine lõi läbi ka riigikogu töös 1990ndatel ja hiljemgi. Paljuski seetõttu, et Lätis ja Leedus korraldati ka rahvahääletusi ning Lätis on selle tõttu toimunud isegi erakorralised valimised.

Eesti poliitika põhidokumendid on kirjutatud vaid ühe seltskonna poolt ja teistest buldooseriga üle sõites – väljend, mis tekkis juba 1992. aastal. Põhiseaduse autorid uhkeldavad nii sellega, et see on ühe mehe vastu kirjutatud, kui ka sellega, et põhiseaduse muutmine on tehtud väga raskeks. Ausalt öeldes on see küsitav eesmärk seisus, kus kohe välistati igasugune rahva kaasarääkimine poliitikas peale valimiste. Tulemuseks oli kartelliparteinduse teke, mis toimib ju praegugi.