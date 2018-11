Hüvasti, sinine vedelik! Me õppisime taas rasvast piima jooma 

„Tõime möödunud aastal turule 3,8-4,2% kõikuva rasvasisaldusega Alma maapiima ja see on saanud tänaseks üheks populaarsemaks tooteks meie portfellis. Ennekõike hindavad inimesed maapiima ehedat nostalgilist maitset, aga tegelikult on piimarasval ka väga häid omadusi meie tervisele,“ sõnas Must.