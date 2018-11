46 aastat tagasi filmitud Aretha Franklini dokk jõuab viimaks publikuni 

Tipprežissöör Sydney Pollack ("Äraaetud hobused lastakse ju maha?", "Tootsie", "Minu Aafrika") väntas filmi "Amazing Grace" 1972. aastal, kuid monteerimata materjal seisis aastakümneid riiulil. Tegu on jäädvustusega kahest päevast, mil soulikuninganna salvestas Los Angelese baptistikirikus oma gospelplaati.

Kuid New York Timesi teatel oli režissöör teinud saatusliku vea: ta ei kasutanud võtetel clapperboard'i ehk tahvlit, kuhu kirjutatakse stseeni ja duubli number. Digieelsel ajastul oli see riist heli ja filmimaterjali kokkuklapitamiseks hädavajalik. Nii oli Pollackil 20 tundi toormaterjali, mille monteerimine käis talle üle jõu. Lõpuks andis võtteid finantseerinud Warneri stuudio alla ning kandis filmi maha.

Nüüd, pärast Franklini surma, jõuab "Amazing Grace" lauljanna omaste õnnistusel New Yorgi filmifestivalil publiku ette. Et kvalifitseeruda Oscari nominentide valimisel, linastub 87 minuti pikkune film sel aastal nädala New Yorgis ja Los Angeleses. Laiemasse kinolevisse jõuab "Amazing Grace" järgmisel aastal.