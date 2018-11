VÕEH! Bill Gates näitas Pekingis rahvale s***a purgis 

Asi tundub õige pisut loogilisem, kui teada tausta - nimelt toimus Pekingis rahvusvaheline tualetitehnoloogia mess. Bill & Melinda Gates Foundation, ärimehe ja tema abikaasa heategevuslik organisatsioon on aastaid investeerinud tänapäevase sanitaartehnoloogia uurimisse ja arendamisse. Messil võis näha tualetimaailma uusimaid tooteid, mille eesmärgiks nii kahjulike bakterite hävitamine kui haiguste leviku peatamine.

Gates osutas seejärel tema kõrval postamendil ilutsevale purgile: „Selles purgis võib olla kuni 200 triljonit rotaviirust, 20 miljardit šigellabakterit [põhjustab düsenteeriat - toim.] ja 100 000 parasiitlike kõhuusside muna.“

Haigused nagu düsenteeria, koolera ja ka mittespetsiifiline kõhulahtisus tapavad maailmas igal aastal sadu tuhandeid inimesi. Gatesi sõnul ainuüksi pool miljonit last aastas. Maailma Terviseorganisatsiooni andmeil elab umbes 2,3 miljardit inimest maailmas ebasanitaarsetes tingimustes, kus ülalmainitud bakterid ja haigused eriti kergesti levivad.

Gates selgitas BBC-le, et probleem pole vaid seal, kus puuduvad korralikud kempsud. Arenevas maailmas on kerkimas palju uusi linnu ja rajoone, kus elavad küll jõukad inimesed, kuid kuhu pole jõutud ehitada solgitorustikke - ning tõenäoliselt juba maa peale tekkinud linna alla enam ei ehitatagi. „Nii et küsimus on: on see võimalik? Kas inimväljaheiteid on võimalik töödelda ilma kanalisatsioonisüsteemita?“ küsis Gates. Ta loodab, et tema toetusel ehitatud uus tualetitehnoloogia seda võimaldab.

Kelle roe Gatesi jutu illustreerimiseks purgis oli, ei ole teada, kuid Gates sõnas, et see on pärit inimeselt.