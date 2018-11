Sinead O'Connor: valged inimesed on tülgastavad! 

Aastaid vaimse tervise probleemidega maadelnud staar, kes on võtnud uueks nimeks Shuhada' (tõlkes "märtrid") Davitt, nimetab Twitteri postituste palangus mittemoslemeid tülgastavateks. "Palun vabandust, ma ütlen kohe midagi nii rassistlikku, et ma poleks eales arvanud end hinges niimoodi tundvat. Aga ma tõesti ei taha enam eales valgete inimeste seltskonnas olla (kui mittemoslemeid just nõnda nimetada). Mitte ainumatki hetke, mitte ühelgi põhjusel. Nad on tülgastavad," kirjutab lauljanna sotsiaalmeedias.