Balti jaama turu toidupoes suri inimene

"Mõtlesin, et kiirabi ostab süüa, tahtsin ka kohupiima minna võtma. Kärud olid küll ees, aga need ei varjanud suurt midagi," kirjeldas pealtnägija Õhtulehele vaatepilti. "Poodi ei panda isegi mitte kinni. Ma sain šoki praegu!"

Kohapeale tulnud politseiametnikud ütlesid, et neil pole juhtunu kohta midagi kommenteerida, kuna tegu on kiirabi väljakutsega.

Lugeja sõnul töötab pood samamoodi edasi nagu midagi poleks juhtunud. Küll aga on paarile riiulivahele lindid ümber tõmmatud. Seega, kel plaanis Balti jaama turu Selverist piimatooteid või saiakesi osta, peab mujale suunduma.

Toona ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Agu Lall, et ega taolistes olukordades suurt enamat teha annagi. "Kui selline asi avalikus kohas juhtub, tuleb inimene enne surnute veoga tegeleva auto saabumist kinni katta. Kas ettevõte sulgeda või mitte, see on juba emotsioonide küsimus," ütleb ta.