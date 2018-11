Maailm 18kuuse põnni imeline pääsemine ookeanist: kalamees pidas teda esiti nukuks Tõnis Erilaid , täna, 22:44 Jaga:

Päästja: Gus Hutt koos abikaasa Sue'ga Matata rannal. AP/Scanpix

„Lained ja voolus kandsid teda minust mööda. Ta nägu näis olevat portselanist, nagu nukul. Ja siis tegi ta järsku häält ja ma mõtlesin: jumal küll, see on ju laps ja ta on elus,“ meenutab Uus-Meremaa põhjasaare Matata rannal kalastanud Gus Hutt ajalehes New Zealand Herald.