Ott Kiivikas: kaalus võtavad juurde vaid need, kes söövad üle, nii lihtne see ongi

Tervise Arengu Instituudi hiljutine uuring näitas, et meie lapsed ja teismelised rasvuvad aastast aastasse aina rohkem. Kui palju sa seda oma igapäevaelus näed?

Koolides loenguid pidades märkan, et kui minu kooliajal oli keskmisest kaalukam umbes iga kümnes, siis nüüd juba iga kolmas-neljas laps. Ei saa öelda, et meie toitusime tervislikumalt. Mäletan, et lapsena võisin süüa kümme moosipirukat ja juua paar limpsi korraga. Vahe oli selles, et me kulutasime selle energia ära. Internetti ja mobiile polnud, olime palju õues, jooksime, mängisime, käisime külas. Meie elukorraldus oli tollal selline, et me lihtsalt pidime liikuma, et üksteisega suhelda.

Tänapäeval on probleemiks just see, et suure hulga energia tarbimisele ei järgne vajalikku liigutamist, jalutamist, harjutusi või füüsilist tööd. Kui selline olukord kestab, järgneb karistus. Näiteks on üha rohkem teise tüübi suhkruhaigust, mis pole pärilik, vaid on tingitud väheliikuvast elustiilist. See on tõsine asi.

Sinagi tulid hiljuti turule uue toidubrändiga, mis hakkab pakkuma tervislikke salateid. Kas krõpsupaki asemel salati valimine on alternatiiv ülekaalus teismelisele?

Palju oleks loota, et see üks uus valik lahendaks kaaluprobleemid. Toit ja liikumine peavad olema tasakaalus. Pean aga oluliseks, et selline valik oleks olemas ja et toit oma väljanägemiselt kutsuks tervislikumat ampsu proovima ka neid, kes muidu salatitest kauge kaarega mööda käivad. Teekond saab alguse esimesest sammust.