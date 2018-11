Võitlus rahapesu vastu: pangad peavad arvestama tegevusloa kaotust 

Maria Mägi-Rohtmets Erik Peinar/riigikogu kantselei

„Kuu aega tagasi helistas mulle Inglismaalt minu klient ja kurtis, et tal oli ette valmistatud kinnisvara ostuks tehing. Kõik oli täpselt läbi räägitud, talle olid formularid ette antud, ta läks lepingut sõlmima, esitas oma passi ja passi vaadates lepingu teise poole esindaja kangestus ja ütles, et te olete Eesti kodanik. Me ei saa teiega tehingut teha, see on rahapesumaa,“ jutustas Mägi-Rohtmets. „Nägime kaks nädalat vaeva sellega, et meie Eesti kodanik Inglismaal saaks endale soovipärase tehingu tehtud, aga haav jäi südamesse. Ja see näide ei ole kahjuks ainuke.“

Mägi-Rohtmets rõhutas, et rahapesu kõrval tuleks jälgida ka Eesti enda investorite rahade liikumisi, nagu näiteks Swedbank Rumeenia investeeringud, kus pangakliendid kaotasid 8,7 miljonit eurot, ja nii-öelda Gildi Bakuu tehingud, kus investorid kaotasid 12 miljonit eurot investeeringuid. „Kas meie investorite puhast raha ei pesta kusagil mujal riigis ja kas see on meie poolt järele valvatud?“ küsis vandeadvokaat riigikogu saalis. „Kas seda raha on meie poolt otsitud nii, nagu praegu otsitakse Vene riigis oma turuosalejate raha mujalt ehk siis üteldakse, et see on siit läbi käinud.“