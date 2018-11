Mart Helme: oleme Gräziniga vanad sõbrad, aga ta pole EKREga liitumas

Helme sõnul on erakonnal riigikogu valiminimekirjad põhimõtteliselt koos ning sinna Igor Gräzinil ruumi ei oleks, isegi kui ta avaldaks lähiajal soovi liituda. Kuuldavasti tahab Gräzin jätkata Euroopa Parlamendis ning need nimekirjad on erakondadel veel lahtised.

„Ei, me ei ole Igoriga rääkinud erakonnaga liitumisest ega Euroopa Parlamendi valimistest,“ rääkis Helme. „Mingi hetk oli päevakorras see, et ta oli väga frustreeritud, sest et temasse suhtuti Reformierakonnas kui sisedissidenti. Aga tundub, et ta on oma vahekordi seal silunud.“