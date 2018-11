Eesti vaadatuim dokumentaalfilm „Tuulte tahutud maa“ jõuab Soome kinolevisse 

Cinamoni juhatuse liige Toomas Luhats ütleb, et tegu on esimese kodumaise filmiga, mida hakatakse näitama värskes kinos Helsingis asuvas REDI meelelahutuskeskuses.

“Joosep Matjusel on õnnestunud ületada piirid, jätta vahele žanrid ning tungida selle Eestimaa looduse ilust laulva filmiga otse hinge, sest “Tuulte tahutud maa” ei ole proosa - see on luule. Cinamon hakkab oma Soome kinodes näitama kõiki uusi Eesti filme ning loodetavasti toome me sel moel veidi rõõmu Soomes elavatele eestlastele, kel teinekord koduigatsus peal, ent kohe ei ole võimalik üle lahe, koju, sõita”, lisab Toomas Luhats.