Liisa Pakosta: ühe soo esindajatesse halvustavalt suhtumine nõrgendab Eesti kaitsevõimet

Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik: Juhul, kui nii öeldi, siis see seisukoht on risti vastuokslik sellele, mida Eesti kaitsejõud on viimastel aastatel arendanud - ja nimelt, et naised ja mehed on mõlemad võrdväärsed tegijad kaitseväes ja kaitsestruktuurides. Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus naistel on võimalik meestega ühtemoodi läbida kõik kaitseväeteenistuse astmed ja saada näiteks kindraliks. Ja naised, kes seda võimalust kasutavad, pole päevselgelt selle pärast kuidagi kehvemad ega halvemad, et nad naistevormi kannavad.

Seega võib öelda, et see on Eesti kaitsevõimet nõrgendav, kui ühe soo esindajatesse suhtutakse halvustavalt. Võib aru saada, et niigi närvilises varustuse olukorras võib meel mustaks minna küll, kui keegi kindaid nõuab, ehkki need teeks olemise metsas tõesti mugavamaks. Aga mida siia puutuvad naised ja poisikesed? Oleks võinud lihtsalt öelda siis, et kuulge, mehed, võtke ennast kokku ja saame seekord hakkama ilma kinnasteta. Probleem pole kinnastes ega seelikutes, vaid selles, et halvustamine oli täiesti põhjendamatult naiselikuks tembeldamisega alandamises.

Kui keegi väljendub nii, et halvustab midagi või kedagi ühele soole viidates, siis ka kaitseväeteenistuses loetakse seda sooliseks ahistamiseks ehk diskrimineerimiseks. Sooline ahistamine leiab aset, kui ütlemise, käitumise või tegevuse eesmärk on alandada teise inimese väärikust tema soo tõttu. Kui seda lauset kuulis keegi naine, ja leidis, et see tema tööalaseid ja kaitsetahtelisi püüdlusi riivas, siis saaks teoreetiliselt see naine nõutada kahjutasu soolise diskrimineerimise alusel.

Kuna ütleja soovis viidata, et kinnaste küsimine plusskraadidega on ebaväärikas, ja näitlikustas seda soole viitavaga (seelik, naisevorm), siis võib olla sel juhul ka tegemist soolise ahistamisega konkreetses õigussuhtes, aga see selguks ikkagi alles peale kõikide asjaoludega tutvumist.