Liisa Pakosta: kindral Laaneots ahistas naiskaitseväelasi sooliselt

Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik: Juhul, kui nii öeldi, siis see seisukoht on risti vastuokslik sellele, mida Eesti kaitsejõud on viimastel aastatel arendanud - ja nimelt, et naised ja mehed on mõlemad võrdväärsed tegijad kaitseväes ja kaitsestruktuurides. Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus naistel on võimalik meestega ühtemoodi läbida kõik kaitseväeteenistuse astmed ja saada näiteks kindraliks. Ja naised, kes seda võimalust kasutavad, pole päevselgelt selle pärast kuidagi kehvemad ega halvemad, et nad naistevormi kannavad.

Seega võib öelda, et see on Eesti kaitsevõimet nõrgendav, kui ühe soo esindajatesse suhtutakse halvustavalt. Ma pole isegi linnapildis tähele pannud, et naised või poisikesed kuidagi praeguste ilmadega rohkem kindaid kannaksid, kui ütleja just ainuüksi naismootorratturite peale ei mõelnud, - aga meesmootorratturid kannavad samuti kindaid.

Kui keegi väljendub nii, et halvustab midagi või kedagi ühele soole viidates, siis ka kaitseväeteenistuses loetakse seda sooliseks ahistamiseks ehk diskrimineerimiseks. Sooline ahistamine leiab aset, kui ütlemise, käitumise või tegevuse eesmärk on alandada teise inimese väärikust tema soo tõttu. Kui seda lauset kuulis keegi naine, ja leidis, et see tema tööalaseid ja kaitsetahtelisi püüdlusi riivas, siis saaks teoreetiliselt see naine nõutada kahjutasu soolise diskrimineerimise alusel.