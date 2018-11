Eesti uudised Tallinn aitas, kui krõbeda piletihinnaga EV100 Üheslaulmine jäi suurde miinusesse Asso Ladva , täna, 20:29 Jaga:

ILUS, AGA KALLIS: Üheslaulmise korraldamist Tallinna lauluväljakul ei muutnud kalliks mitte tuhandete koorilauljate toitlustamine, vaid suured ekraanid ja tribüünid. Erki Pärnaku

„Kui keegi arvab, et Nargen Festival teenis Üheslaulmisega suure kasumi, siis ta eksib, korraldaja jäi omadega nulli. Kas see üritus oleks võinud olla tasuta, riigi kingitus rahvale, seda peab küsima riigilt,“ ütleb taasiseseisvumispäeva eel, 19. augustil peetud 15eurose piletihinnaga Üheslaulmise produtsent Kadri Tikerpuu nüüd, kus arved on kokku löödud ja aruanded esitatud.