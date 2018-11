Macron: vajame tõelist Euroopa armeed 

Macron ütles Esimese maailmasõja aastapäeva puhul raadiole Europe 1 antud intervjuus, et Euroopal on tarvis vähendada oma sõltumist USA-st, vahendab AFP.

"Peame kaitsma end Hiina, Venemaa ja isegi Ameerika Ühendriikide eest," lausus Macron. «Kui kuulen president Trumpi teatamas, et ta lahkub tähtsast desarmeerimisleppest, mis koostati pärast 1980. aastatel Euroopat tabanud raketikriisi, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek.»

"Me ei kaitse eurooplasi, kui me ei loo tõelist Euroopa armeed," ütles Macron, kes on seda ideed propageerinud presidendiks saamise hetkest.