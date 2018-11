Gräzin: mind on vaja Euroopa uute juhtidega sõprust tegema, mitte riigikokku

Gräzin ütles Õhtulehele oma otsust kommenteerides, et ta on alati juhtunud sinna, kus teda kõige rohkem vaja ning praegu on tema jaoks see koht Euroopa parlament. "Kui Eestil oli vaja liberaademokraatlikku erakonda, siis kutsus Siim Kallas mu Ameerikast Tallinnasse selle üheks asutajaks. Ja nüüd, kus Euroopa Liit vanas mõttes on kadumas ja tulevad "uue laine" jõud, pean ma olema europarlamendis ja tegema sõprust nendega, kelledest saavad uue Euroopa juhid ning Eesti rahva ja riigi sõbrad," ütles poliitik.

Küsimusele, kas poliitik plaanib kevadel uuesti Euroopa parlamenti kandideerida, vastas Gräzin, et on saatuse usku. Ta lisas, et on oma üürikes saadikumandaadi ajal alles hakanud aru saama, milline töö on Eesti ja Euroopa demokraatia jaoks tegelikult oluline ja mis on kantseleirutiin.

"Ma ei ols veel hinnata, kas Eestil on mind ikka siia vaja. Sadade eelnõude ja tuhandete paranduste menetlemiseks pole mind tarvis ja ega see olekski huvitav. Aga kui juhtub jälle nii, et kogu Eesti delegatsioon europarlamendis hääletab Ungari vastu ja kavatseb represseerida teisi Ida-Euroopa riike, siis, jah - siis on Gräzini koht siin," ütles ta.